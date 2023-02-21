«Известия»: РКН удалил 45 тыс. сайтов, созданных для незаконной продажи лекарств

В 73% случаев блокировались сайты с предложениями о продаже незарегистрированных в России лекарств. 13% удаленных сайтов торговали рецептурными препаратами, включая психоактивные (то есть способные вызвать зависимость). В 5% случаев это были сайты, которые продавали наркотические и психотропные средства.