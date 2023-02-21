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«Известия»: РКН удалил 45 тыс. сайтов, созданных для незаконной продажи лекарств

Виктория Шанина
Сегодня в 11:54

С начала 2020 года Роскомнадзор заблокировал и удалил более 45 тыс. сайтов с информацией о незаконной продаже лекарств. Об этом ведомство сообщило «Известиям».

Большинство страниц (44,2 тыс.) были удалены после обращений Росздравнадзора. Самым продуктивным для РКН стал 2022 год — тогда ведомство ограничило доступ к 20,5 тыс. ресурсов.

В 73% случаев блокировались сайты с предложениями о продаже незарегистрированных в России лекарств. 13% удаленных сайтов торговали рецептурными препаратами, включая психоактивные (то есть способные вызвать зависимость). В 5% случаев это были сайты, которые продавали наркотические и психотропные средства.

В Росздравнадзоре уточняют, что «серьезную проблему представляет распространение в России антимикробной резистентности в связи с бесконтрольной реализацией этих средств без рецепта и назначения врача». Такие лекарства могут негативно сказаться на здоровье населения.

«Еще одна острая проблема — распространение на территории России „аптечной“ наркомании в связи с продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием», — сказали в ведомстве.

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