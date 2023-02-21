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«Догмэн» Люка Бессона поразил покупателей European Film Market

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:58

Фильм «Догмэн» Люка Бессона с Калебом Ландри Джонсом в главной роли поразил покупателей на European Film Market, который проходит одновременно с Берлинским кинофестивалем. Об этом сообщает Variety.

«Мы устроили только один закрытый показ финальной версии фильма, и покупатели были ошеломлены. Все они заявили, что это лучший фильм Люка Бессона, его самый зрелый фильм, некоторые даже назвали его шедевром», — рассказал Грегуар Мелен, основатель Kinology, которая занимается продажами фильмов.

Сразу после показа Kinology заключила сделки с рядом крупных дистрибьюторов из Италии, Германии, Австрии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Польши, Португалии, Чехии, Словакии, а также стран Латинской Америки, Скандинавии, Ближнего Востока и бывшей Югославии. На подходе — США, Великобритания, Турция, Япония и другие страны.

Предыдущим фильмом «Бессона» была «Люси» 2019 года. В «Догмэне» режиссер рассказывает историю Дугласа, который с детства сталкивается с человеческой жестокостью и выбирает собаку вместо человека.

Помимо Ландри Джонса, обладателя приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, в картине снялись Мариза Беренсон и Кристофер Денэм.

«Догмэн» выйдет в российских прокат 15 июня. Его прокатом займется компания Arna Media.

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Люк БессонКристофер Денэм
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