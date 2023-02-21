«Догмэн» Люка Бессона поразил покупателей European Film Market

Фильм «Догмэн» Люка Бессона с Калебом Ландри Джонсом в главной роли поразил покупателей на European Film Market, который проходит одновременно с Берлинским кинофестивалем. Об этом сообщает Variety.
«Мы устроили только один закрытый показ финальной версии фильма, и покупатели были ошеломлены. Все они заявили, что это лучший фильм Люка Бессона, его самый зрелый фильм, некоторые даже назвали его шедевром», — рассказал Грегуар Мелен, основатель Kinology, которая занимается продажами фильмов.
Сразу после показа Kinology заключила сделки с рядом крупных дистрибьюторов из Италии, Германии, Австрии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Польши, Португалии, Чехии, Словакии, а также стран Латинской Америки, Скандинавии, Ближнего Востока и бывшей Югославии. На подходе — США, Великобритания, Турция, Япония и другие страны.
Предыдущим фильмом «Бессона» была «Люси» 2019 года. В «Догмэне» режиссер рассказывает историю Дугласа, который с детства сталкивается с человеческой жестокостью и выбирает собаку вместо человека.
Помимо Ландри Джонса, обладателя приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, в картине снялись Мариза Беренсон и Кристофер Денэм.
«Догмэн» выйдет в российских прокат 15 июня. Его прокатом займется компания Arna Media.