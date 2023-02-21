«Догмэн» Люка Бессона поразил покупателей European Film Market

«Мы устроили только один закрытый показ финальной версии фильма, и покупатели были ошеломлены. Все они заявили, что это лучший фильм Люка Бессона, его самый зрелый фильм, некоторые даже назвали его шедевром», — рассказал Грегуар Мелен, основатель Kinology, которая занимается продажами фильмов.