Российские авиакомпании из‑за санкций испытывают проблемы с полетами в Китай

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которой состоят 22 российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, написала письмо в Минтранс с жалобами на проблемы при полетах в КНР. Автором документа является президент АЭВТ Владимир Тасун, а получателем — глава министерства Виталий Савельев, сообщает РБК.
Тасун пишет, что с мая 2022 года Китай не пускает в свое воздушное пространство самолеты, у которых оказалась так называемая двойная регистрация: в России и другой стране. Свыше 480 самолетов, используемых в России, числятся в бермудском реестре, еще 170 — в санкционном списке Минторга США. После введения западных санкций из‑за начала военной операции перевозчики начали их перерегистрировать в России, но при этом не всегда удавалось вывести их из иностранного реестра.
Тасун указал на проблемы с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet. Но в чем именно они заключаются, глава АЭВТ в письме не уточнил. Также он написал о возможной утрате «исторических» слотов (временные интервалы на прилет и вылет рейса), которые в китайских аэропортах в сильном дефиците. Это может привести к сложностям при восстановлении перевозок, говорится в письме.
Китай входил в топ-10 стран по объемам международных перевозок для российских авиакомпаний до пандемии COVID-19. С февраля 2020 года по февраль 2023-го авиасообщение между РФ и КНР резко сократилось из‑за введенных в странах ограничений.
Из Москвы в Китай сегодня выполняет рейсы только «Аэрофлот». Из китайских перевозчиков — Air China и Hainan Airlines, следует из данных АТОР. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полеты «ИрАэро» и «Аврора».