Российские авиакомпании из‑за санкций испытывают проблемы с полетами в Китай

Тасун пишет, что с мая 2022 года Китай не пускает в свое воздушное пространство самолеты, у которых оказалась так называемая двойная регистрация: в России и другой стране. Свыше 480 самолетов, используемых в России, числятся в бермудском реестре, еще 170 — в санкционном списке Минторга США. После введения западных санкций из‑за начала военной операции перевозчики начали их перерегистрировать в России, но при этом не всегда удавалось вывести их из иностранного реестра.