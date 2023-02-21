Реклама
Новости

В России разрабатывают спутниковую систему отслеживания самолетов по аналогии с Flightradar

Виктория Шанина
Сегодня в 10:13

Российская компания «Спутникс» займется развитием «спутниковой группировки», которая будет отслеживать перемещения воздушных судов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Владислава Иваненко.

В рамках конференции Satellite Russia 2023 Иваненко заявил, что эта группировка будет состоять из нескольких десятков аппаратов, которые будут получать данные о передвижениях самолетов.

Цель — «получать данные так же, как MarineTraffic или Flightradar». Кроме того, «Спутникс» планирует поработать с клиентами за границей.

«Надеемся, что эти данные будут полезны не только внутри России, но также и нашим зарубежным партнерам», — сказал Иваненко.

Компания «Спутникс» также занимается разработкой космических аппаратов для мониторинга судоходства, оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»