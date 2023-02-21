В России разрабатывают спутниковую систему отслеживания самолетов по аналогии с Flightradar

Российская компания «Спутникс» займется развитием «спутниковой группировки», которая будет отслеживать перемещения воздушных судов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Владислава Иваненко.
В рамках конференции Satellite Russia 2023 Иваненко заявил, что эта группировка будет состоять из нескольких десятков аппаратов, которые будут получать данные о передвижениях самолетов.
Цель — «получать данные так же, как MarineTraffic или Flightradar». Кроме того, «Спутникс» планирует поработать с клиентами за границей.
«Надеемся, что эти данные будут полезны не только внутри России, но также и нашим зарубежным партнерам», — сказал Иваненко.
Компания «Спутникс» также занимается разработкой космических аппаратов для мониторинга судоходства, оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга.