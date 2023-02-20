Россия разрешила гражданам 19 стран получать туристическую визу по брони гостиницы

Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу до шести месяцев на основании бронирования гостиницы или «иного средства размещения». Найти документ можно на официальном портале правовой информации.
Среди этих стран: Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Северная Корея, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.
С августа 2021 года полугодовую туристическую визу в Россию могли получить иностранные граждане из всех стран. Теперь же — иностранцы только из утвержденного кабмином списка.
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