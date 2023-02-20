Реклама
Новости

В кинотеатре «Октябрь» пройдет премьера фильма «Святой архипелаг» о Соловецкой обители

Юлия Онодэра
Вчера в 22:07

В московском кинотеатре «Октябрь» 21 февраля пройдет премьера документального фильма «Святой архипелаг» Сергея Дебижева, посвященного жизни Соловецкой обители. Об этом «Афише Daily» рассказали дистрибуторы картины.

Лента расскажет о духовной жизни монахов, сохранении ими религиозных традиций в современном мире и поисках смысла бытия. Посмотреть на ежедневный быт обители и удивительную природу Соловецких островов можно будет в формате 6K.

Картину, над которой работали оператор Алексей Немов, композитор Вячеслав Немов и кинокопмания «Два капитана», покажут в более чем ста городах России. Ранее «Святой архипелаг» получил приз 44-го ММКФ и другие награды.

«Успех фильма „Святой архипелаг“ можно объяснить разве что божественным вмешательством. За всю историю главного в нашей стране кинофорума впервые неигровая картина получила приз на ММКФ», — заявил Сергей Дебижев.

Он отметил, что все фестивальные показы картины проходили при переполненных залах. Купить билеты на кинопоказ в «Октябре» можно на сайте «Афиши».

«Мы понимаем, в нашем фильме есть все: глубокие темы, мудрые советы, сакральные смыслы, масштабные съемки, мировой уровень качества изображения. Однако, как мне кажется, нарастающий лавинообразно интерес с картине говорит о том, что люди истосковались по кино, которое обращается не к инстинктам, а к душе и сердцу человека»
Сергей Дебижев
режиссер
расскажите друзьям
люди
Сергей ДебижевАлексей Немов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»