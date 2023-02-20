В кинотеатре «Октябрь» пройдет премьера фильма «Святой архипелаг» о Соловецкой обители

В московском кинотеатре «Октябрь» 21 февраля пройдет премьера документального фильма «Святой архипелаг» Сергея Дебижева, посвященного жизни Соловецкой обители. Об этом «Афише Daily» рассказали дистрибуторы картины.
Лента расскажет о духовной жизни монахов, сохранении ими религиозных традиций в современном мире и поисках смысла бытия. Посмотреть на ежедневный быт обители и удивительную природу Соловецких островов можно будет в формате 6K.
Картину, над которой работали оператор Алексей Немов, композитор Вячеслав Немов и кинокопмания «Два капитана», покажут в более чем ста городах России. Ранее «Святой архипелаг» получил приз 44-го ММКФ и другие награды.
«Успех фильма „Святой архипелаг“ можно объяснить разве что божественным вмешательством. За всю историю главного в нашей стране кинофорума впервые неигровая картина получила приз на ММКФ», — заявил Сергей Дебижев.
Он отметил, что все фестивальные показы картины проходили при переполненных залах. Купить билеты на кинопоказ в «Октябре» можно на сайте «Афиши».