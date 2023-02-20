В кинотеатре «Октябрь» пройдет премьера фильма «Святой архипелаг» о Соловецкой обители

«Мы понимаем, в нашем фильме есть все: глубокие темы, мудрые советы, сакральные смыслы, масштабные съемки, мировой уровень качества изображения. Однако, как мне кажется, нарастающий лавинообразно интерес с картине говорит о том, что люди истосковались по кино, которое обращается не к инстинктам, а к душе и сердцу человека»

Сергей Дебижев режиссер