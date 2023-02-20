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Создатели Atomic Heart поделились первой частью саундтрека. Послушайте ремикс «Арлекино»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:54

Разработчики Atomic Heart выложили на ютьюбе часовой ролик с первой частью саундтрека. Всего там 18 композиций.

Включив видео, можно услышать треки Mujuice, Gamma Intel, Джеффри Дея, а также ремиксы на «Арлекино», «Трава у дома», «Я не Казанова», «Комарово» и «Стоят девчонки». Композиции Мика Гордона, вероятно, выйдут вместе со второй частью.

Видеоигра Atomic Heart, экшен от первого лица в альтернативной роботизированной версии СССР, выйдет 21 февраля. Играть в нее можно будет на PC, PlayStation и Xbox.

«Афиша Daily» разбиралась, удачной ли получилась игра и почему она заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.

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