Создатели Atomic Heart поделились первой частью саундтрека. Послушайте ремикс «Арлекино»

Разработчики Atomic Heart выложили на ютьюбе часовой ролик с первой частью саундтрека. Всего там 18 композиций.
Включив видео, можно услышать треки Mujuice, Gamma Intel, Джеффри Дея, а также ремиксы на «Арлекино», «Трава у дома», «Я не Казанова», «Комарово» и «Стоят девчонки». Композиции Мика Гордона, вероятно, выйдут вместе со второй частью.
Видеоигра Atomic Heart, экшен от первого лица в альтернативной роботизированной версии СССР, выйдет 21 февраля. Играть в нее можно будет на PC, PlayStation и Xbox.
«Афиша Daily» разбиралась, удачной ли получилась игра и почему она заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.