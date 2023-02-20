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Стало известно имя актрисы, которая сыграет Анну Николь Смит в фильме «Ураган»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

В мае 2023 года начнутся съемки фильма «Ураган», посвященного последним дням жизни модели Анны Николь Смит, которая трагически скончалась в 2007 году. Главную роль в картине сыграет Сильвия Хукс, сообщил Screen Daily.

Нидерландская актриса, известная по лентам «Лучшее предложение» и «Бегущий по лезвию 2049», заменит в проекте Бетти Гилпин — она покинула актерский состав «Урагана» из‑за проблем с расписанием.

Партнером Хукс по фильму станет Джейми Белл («Билли Эллиот», «Рокетмен», «Сияющие»), он сыграет адвоката. Также в «Урагане» снимется Холли Хантер, она исполнит роль психотерапевта Анны Николь Смит.

По сюжету картины Кристин, терапевт, в стремлении спасти жизнь своей клиентки отправляется в 36-часовую одиссею, во время которой, сама того не подозревая, наносит Смит смертельный удар.

Режиссером «Урагана» выступит Франческа Грегорини. Сценарий ленты напишут Рейчел и Мэтт Сарнофф. Продюсерами станут Рори Кослоу из Well Told Entertainment, Кассиан Элвес из Elevated, Грегорини и Джери Хаусфатер.

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