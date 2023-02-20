Группа «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», до конца марта 2023 года перейдет на российское программное обеспечение «Мойофис» взамен продуктов Microsoft. Руководство разослало подразделениям письма о том, что новое ПО должно быть установлено на стационарные компьютеры, сообщают «Ведомости».
Всего «Аэрофлот» приобрел 2000 лицензий «Мойофиса». Его установят в рамках «стратегии цифровой трансформации» на компьютеры ИТ-блока, медцентра и других подразделений в составе текстового редактора, электронных таблиц и редактора презентаций. В планах до конца марта установить «Мойофис» для 50% сотрудников, до конца года — на 100% рабочих мест.
«Аэрофлот» сделал выбор в пользу «Мойофиса», потому что он «наиболее полно удовлетворяет требованиям», объяснил изданию представитель компании. Microsoft перестал поддерживать в том числе офисный пакет, поэтому недоступны обновления и новые инсталляции продуктов.
В июне 2022-го ВТБ сообщал о покупке около 100 тыс. лицензий «Мойофиса» на общую сумму 1,2 млрд рублей. ПО разработчика также закупали РЖД, Росгвардия, управделами президента РФ.