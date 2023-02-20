Всего «Аэрофлот» приобрел 2000 лицензий «Мойофиса». Его установят в рамках «стратегии цифровой трансформации» на компьютеры ИТ-блока, медцентра и других подразделений в составе текстового редактора, электронных таблиц и редактора презентаций. В планах до конца марта установить «Мойофис» для 50% сотрудников, до конца года — на 100% рабочих мест.