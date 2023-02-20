Малый театр кукол в Петербурге представит спектакль по мотивам «Жизни Василия Фивейского»

По сюжету сельский священник Василий верно служил в местном приходе, убеждая всех и каждого, что главный грех человека — неверие. После того как трагически погибает его маленький сын, попадья начинает пить, рождая на свет урода, и Василий с еще большей убежденностью верует. От него уходит немногочисленная паства, но Василий закрывает глаза слепой верой, не понимая, к чему она приведет его.