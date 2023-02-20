Малый театр кукол в Петербурге представит спектакль по мотивам «Жизни Василия Фивейского»

25 и 26 февраля Малый театр кукол в Петербурге представит постановку «Жизнь Василия Фивейского» по мотивам одноименной повести Леонида Андреева. Купить билеты можно здесь.
По сюжету сельский священник Василий верно служил в местном приходе, убеждая всех и каждого, что главный грех человека — неверие. После того как трагически погибает его маленький сын, попадья начинает пить, рождая на свет урода, и Василий с еще большей убежденностью верует. От него уходит немногочисленная паства, но Василий закрывает глаза слепой верой, не понимая, к чему она приведет его.
«Трагедия русского Иова, верившего более в свою богоизбранность, чем в Бога, и возлюбившего страдания, а не ближнего. Рекомендовано тем, кто упрямо идет неверными дорогами, но сердце которых требует сомнений», — такое описание дают спектаклю его авторы.
«Во времена оскудения любви хочется говорить о микроистории, частной трагедии человека, который окаменел сердцем в своей слепой вере. Пожалуй, тема оцепенения и травма свидетеля меня волнует больше всего», — сказала режиссер спектакля Екатерина Романова.