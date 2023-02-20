Фрида Пинто и Ванесса Редгрейв снимутся в фильме «Мальчик в конце класса»

Кинематографисты расскажут историю о двух детях — разлученном со своей семьей беженце Ахмете и его однокласснице Алексе. Согласно сюжету Алекса вместе с друзьями задумает помочь Ахмету отыскать его близких — и это приключение приведет их в Букингемский дворец.