Фрида Пинто и Ванесса Редгрейв снимутся в фильме «Мальчик в конце класса»

Индийская актриса Фрида Пинто, известная по фильму «Миллионер из трущоб», и лауреатка «Оскара» Ванесса Редгрейв снимутся в картине «Мальчик в конце класса» («The Boy at the Back of the Class»). Об этом сообщил Variety.
Лента будет поставлена режиссером Стивеном Хереком («Жизнь, или что‑то вроде того», «Святоша», «101 далматинец») по одноименной детской книге. Сценарий напишет Тим Джон («Уличный кот по кличке Боб»).
Кинематографисты расскажут историю о двух детях — разлученном со своей семьей беженце Ахмете и его однокласснице Алексе. Согласно сюжету Алекса вместе с друзьями задумает помочь Ахмету отыскать его близких — и это приключение приведет их в Букингемский дворец.
Продюсерами проекта станут Адам Ролстон и Дэвид Брейтуэйт из Studio Pictures. Исполнительными продюсерами выступят Никола Пирси из Picnik Entertainment и Пол Гринди. Кастинг-директором фильма числится Кэролин МакЛеод. Съемки начнутся в 2023 году.
Книгу «Мальчик в конце класса» написала британская писательница бангладешского происхождения Онджали К.Рауф в 2018 году. За эту работу Рауф получила множество литературных премий.