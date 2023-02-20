На Kion вышел якутский фильм «Молодость». Его снял лауреат «Кинотавра» Дмитрий Давыдов

Это история про обаятельного неудачника Васю, который возвращается из города в родное якутское село. Его бывшие одноклассники уже давно повзрослели: у них дети, работа и все по распорядку. Главный конфликт фильма — каким будет возвращение Васи в места молодости и состоится ли оно вообще.