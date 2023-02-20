На Kion вышел якутский фильм «Молодость». Его снял лауреат «Кинотавра» Дмитрий Давыдов

Премьера фильма «Молодость» режиссера Дмитрия Давыдова, чье «Пугало» победило на кинофестивале «Кинотавр», состоялась в онлайн-кинотеатре Kion. «Афиша Daily» рассказывает, о чем эта картина.
Это история про обаятельного неудачника Васю, который возвращается из города в родное якутское село. Его бывшие одноклассники уже давно повзрослели: у них дети, работа и все по распорядку. Главный конфликт фильма — каким будет возвращение Васи в места молодости и состоится ли оно вообще.
«Молодость» — это шестая работа Дмитрия Давыдова, одного из главных якутских режиссеров современности, в которой он также выступил продюсером и сценаристом. Премьера фильма состоялась на 44-м ММКФ. Там его встретили восторженно.
На создание фильма Давыдова вдохновило знакомство с группой «Хардыы» и их легендарным альбомом «В замке». Якутский рок в девяностые был в таком же центре внимания, как сейчас якутское кино, и «Хардыы» — одна из ведущих групп якутской волны. В фильм включено 12 композиций коллектива.
Съемки фильма проходили в четырех селах родного для режиссера Амгинского района центральной Якутии в январе 2022 года. Температура на улице доходила до –62 градусов. Это оказался самый холодный январь за последние тридцать лет. Из‑за температурного рекорда ломалась техника: при переходе из экстерьерных съемок в интерьерные команда сутки сушила камеру от конденсата, но сам Давыдов признается, что «это не сложность, а привычная особенность якутского кинопроизводства».
В фильме снялись Альберт Алексеев («Иччи», «Кончится лето», «Дивная пора»), Анатолий Стручков («Пугало», «Ыт», «Река»), Елена Маркова («Перевал Дятлова», «Надо мною солнце не садится», «Наша зима»), Павел Ченянов («Детство, которое мы не знали», «Кэрэл», «Агент Мамбо: Truepac») и другие.