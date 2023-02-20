РПЦ разрешила военным, участвующим в спецоперации, не соблюдать Великий пост

«Православному человеку важно на этой неделе как‑то для себя продумать меру поста, исходя из своего здоровья, своей работы, возможностей, потому что обычно люди любят эту ответственность перепоручать священнику. Каждый человек должен сам по совести подойти», — пояснил он.