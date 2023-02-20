РПЦ разрешила военным, участвующим в спецоперации, не соблюдать Великий пост

Русская православная церковь разрешила верующим военнослужащим, находящимся в зоне российской военной спецоперации на территории Украины, ослабить или вообще не соблюдать ограничения в еде во время Великого поста. Заявление председателя информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александра Волкова передает ТАСС.
«Православному человеку важно на этой неделе как‑то для себя продумать меру поста, исходя из своего здоровья, своей работы, возможностей, потому что обычно люди любят эту ответственность перепоручать священнику. Каждый человек должен сам по совести подойти», — пояснил он.
Волков отметил, что люди с серьезными болезнями, беременные женщины и кормящие мамы тоже могут соблюдать «достаточно легкий в плане пищи» пост. Всем остальным священник напомнил, что Великий пост предполагает ограничения не только в пище и питье, но и в дурных привычках — просмотре развлекательных передач, курении, чрезмерном употреблении кофе или пользовании соцсетями.
У православных христиан в понедельник началась Сырная седмица (неделя), или Масленица, — последняя подготовительная неделя перед Великим постом, начинающимся 27 февраля и заканчивающимся 15 апреля. В седмицу, по церковному уставу, исключается мясная пища, но еще разрешаются молочные продукты.