VK выкупила оставшиеся 75% образовательной платформы «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей

VK стала владельцем образовательной онлайн-платформы для школьников «Учи.ру». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сумма сделки составила 8,7 млрд рублей. По мнению VK, она усилит позиции компании «в сегменте дополнительного школьного образования».
«Мы предоставляем людям любого возраста возможность получать новые знания и востребованные специальности на платформах VK. <…> Уже два года мы активно взаимодействуем с „Учи.ру“: запускаем олимпиады для школьников, проводим конференции для педагогов и родителей», — отметил старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.
В декабре 2020 года VK (тогда Mail.ru Group) стала совладельцем «Учи.ру», выкупив 25% за 3,75 млрд рублей. Тогда планировалось, что первый опцион, предполагающий увеличение доли до 49,5%, будет реализован в конце 2021-го.
«Учи.ру» — крупнейшая в России образовательная онлайн-платформа, на которой дети изучают школьные и внешкольные предметы, учатся программировать, готовятся к экзаменам и участвуют в олимпиадах.
Среди других образовательных проектов VK — сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика» и другие.