VK выкупила оставшиеся 75% образовательной платформы «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей

«Мы предоставляем людям любого возраста возможность получать новые знания и востребованные специальности на платформах VK. <…> Уже два года мы активно взаимодействуем с „Учи.ру“: запускаем олимпиады для школьников, проводим конференции для педагогов и родителей», — отметил старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.