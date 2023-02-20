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VK выкупила оставшиеся 75% образовательной платформы «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:45

VK стала владельцем образовательной онлайн-платформы для школьников «Учи.ру». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма сделки составила 8,7 млрд рублей. По мнению VK, она усилит позиции компании «в сегменте дополнительного школьного образования».

«Мы предоставляем людям любого возраста возможность получать новые знания и востребованные специальности на платформах VK. <…> Уже два года мы активно взаимодействуем с „Учи.ру“: запускаем олимпиады для школьников, проводим конференции для педагогов и родителей», — отметил старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.

В декабре 2020 года VK (тогда Mail.ru Group) стала совладельцем «Учи.ру», выкупив 25% за 3,75 млрд рублей. Тогда планировалось, что первый опцион, предполагающий увеличение доли до 49,5%, будет реализован в конце 2021-го.

«Учи.ру» — крупнейшая в России образовательная онлайн-платформа, на которой дети изучают школьные и внешкольные предметы, учатся программировать, готовятся к экзаменам и участвуют в олимпиадах.

Среди других образовательных проектов VK — сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика» и другие.

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