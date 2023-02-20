Безымянный рисунок XVI века оказался наброском Микеланджело для Сикстинской капеллы

«Искусства достигли в нем такого совершенства, какого не найдешь ни ранее, ни ныне за многие века. Воображением он обладал таким и столь совершенным, и вещи, представлявшиеся ему в идее, были таковы, что руками осуществить замыслы столь грандиозные и потрясающие было невозможно.

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Часто он бросал свои творения, более того, многие уничтожал: так, известно, что незадолго до смерти он сжег большое число рисунков, набросков и картонов, созданных собственноручно, чтобы никто не смог увидеть трудов, им преодолевавшихся, и то, какими способами он испытывал свой гений, дабы являть его не иначе, как совершенным».