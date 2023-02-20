Безымянный рисунок XVI века оказался наброском Микеланджело для Сикстинской капеллы

Группа ученых при содействии почетного профессора истории искусств Кембриджского университета Пола Иоаннидеса установила, что безымянный рисунок XVI века — это набросок Микеланджело Буонарроти к одному из фрагментов оформления Сикстинской капеллы. The Guardian рассказывает о сюжете и публикует изображение.
Газета указывает, что Иоаннидес — один из крупнейших специалистов по творчеству итальянского скульптора и художника. Ранее он же участвовал, например, в идентификации самого раннего рисунка Микеланджело — «Сидящий человек».
«Если говорить о мастерах столь же великих, как Микеланджело, то любое связанное с ними открытие вызывает некоторый трепет. Но это набросок Микеланджело для одного из величайших шедевров в истории западного искусства», — отметил он.
Размеры рисунка — 16×19 сантиметров, он выполнен красным мелом. На нем — одна из фигур, сражающихся с падающими с небес змеями в сцене на евангельский сюжет «Поклонение медному змию». Набросок датирован 1512 годом — это период, когда Микеланджело уже завершал работу над фресками.
Найденная зарисовка — одна из немногих сохранившихся после смерти художника. Джорджо Вазари, автор знаменитых «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», говорил:
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Часто он бросал свои творения, более того, многие уничтожал: так, известно, что незадолго до смерти он сжег большое число рисунков, набросков и картонов, созданных собственноручно, чтобы никто не смог увидеть трудов, им преодолевавшихся, и то, какими способами он испытывал свой гений, дабы являть его не иначе, как совершенным».
Рисунок Иоаннидесу через посредника передал анонимный европейский коллекционер. Последний приобрел его в 2014 году — и тогда набросок приписывали Россо Фьорентино, последователю Микеланджело.
Иоаннидес утверждает, что еще до того сталкивался с зарисовкой — он видел фотографию плохого качества с ее изображением в одном из архивов в Лондоне: «Я мысленно отметил ее как „представляющую интерес“. Было интригующе изучить рисунок во плоти и прийти к выводу, что это действительно Микеланджело».
На наброске имеются пометки его прежних владельцев — например, инициалы Джона Чарльза Робинсона, изучавшего наследие художника в XIX веке, и отметка Чемберса Холла — коллекционера, который передал Британии множество произведений искусства. Холл, как говорит Иоаннидес, первым предположил, что перед ним Микеланджело.
Он добавляет: «Несмотря на высочайшую осведомленность Микеланджело о мужской анатомии, в рисунке есть неточности. Это почти невозможная для человеческого тела поза, слишком длинное левое бедро и позвонки, изображенные как своеобразные блоки».
Иоаннидес заключил: «Такую оценку дал хирург. Она подтверждает отсутствие у Микеланджело заботы о точности скелета и мускулатуры. <…> Как заметил Вазари: „Микеланджело думал о выражении динамики, а не об анатомической точности“».