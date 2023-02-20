В «Сатириконе» покажут спектакль «Р» Юрия Бутусова

20 и 21 февраля в «Сатириконе» покажут шестую постановку Юрия Бутусова «Р». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.
На этот раз режиссер погрузился в мир гоголевских ситуаций и тем, исследуя вселенную «Ревизора» и его канонический сюжет в свете российской современности.
«Пьеса Гоголя давно уже миф… И, в общем, всем уже понятно, про что это… Конечно же, это пьеса о России, о власти, о грехах и расплате. Но я хотел, чтобы спектакль был бы о том, что делает с нами пьеса „Ревизор“, какие мысли и чувства она рождает в нас», — подчеркнул Бутусов.
В постановке принимают участие Тимофей Трибунцев, Алена Разживина, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов, Даниил Пугаев, Ярослав Медведев, Константин Райкин, Артем Осипов, Павел Алексеев, Никита Григорьев, Арсен Ханджян и Эльвира Кекеева.
Приобрести билеты на постановку можно на «Афише». На сайте доступна скидка 10% по промокоду «Сатирикон10», который будет работать до 21 февраля включительно.