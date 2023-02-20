В «Сатириконе» покажут спектакль «Р» Юрия Бутусова

«Пьеса Гоголя давно уже миф… И, в общем, всем уже понятно, про что это… Конечно же, это пьеса о России, о власти, о грехах и расплате. Но я хотел, чтобы спектакль был бы о том, что делает с нами пьеса „Ревизор“, какие мысли и чувства она рождает в нас», — подчеркнул Бутусов.