Москва и Питер стали самыми привлекательными регионами России для трудовых мигрантов

В 2022 году Московский регион, Петербург и Ленинградская область вошли в тройку регионов, которые больше всего привлекают трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertizа.