Москва и Питер стали самыми привлекательными регионами России для трудовых мигрантов

В 2022 году Московский регион, Петербург и Ленинградская область вошли в тройку регионов, которые больше всего привлекают трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertizа.
В прошлом году количество постановок иностранных работников на миграционный учет составило 11,8 млн. Более 40% регистраций пришлись на Москву и Подмосковье (4,8 млн), а в 12,8% случаев работники регистрировались в Петербурге и Ленобласти (1,5 млн).
В рейтинг также вошли Краснодарский край (319 тыс.), Иркутская область (275 тыс.), Свердловская область (264 тыс.), Амурская область (216 тыс.) и Приморский край (211 тыс.), Татарстан (192 тыс.), а также Красноярский край (180 тыс.).
Наименее привлекательными для работы стали Ненецкий автономный округ (2000), Калмыкия (2700), Марий Эл (3000), Тыва (3300), Чечня (4300), Еврейская автономная область (6600), Чувашия (8000), Хакасия (9100), Чукотка (9900) и Северная Осетия (10,2 тыс.).