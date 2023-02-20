«На Западном фронте без перемен» забрал семь статуэток премии BAFTA

В Королевском фестивальном зале состоялась 76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Триумфатором мероприятия стала немецкая антивоенная драма Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Картина выиграла в семи категориях: лучший фильм, лучший режиссер, фильм не на английском языке, лучший адаптированный сценарий, лучшая операторская работа, лучшая музыка и лучший звук.
Звание лучшего документального фильма получила лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра. Картина также претендует на «Оскар», до церемонии вручения которого остаются считаные недели.
Список победителей BAFTA
Лучший фильм
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«На Западном фронте без перемен»
«Тар»
«Элвис»
Лучший британский фильм
«Банши Инишерина»
«Брайан и Чарльз»
«Жить»
«Империя света»
«Любовь по вызову»
«Матильда»
«Пловцы»
«Смотрите, как они бегут»
«Солнце мое»
«Чудо»
Лучший неанглоязычный фильм
«Аргентина, 1985» — Аргентина
«Корсаж» — Австрия
«На Западном фронте без перемен» — Германия
«Решение уйти» — Южная Корея
«Тихоня» — Ирландия
Лучший режиссер
Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен»
Дэн Кван, Дэниел Шайнерт — «Всё везде и сразу»
Мартин МакДона — «Банши Инишерина»
Джина Принс-Байтвуд — «Женщина-король»
Тодд Филд — «Тар»
Пак Чхан Ук — «Решение уйти»
Лучший актер
Остин Батлер — «Элвис»
Дэрил МакКормак — «Любовь по вызову»
Пол Мескаль — «Солнце мое»
Билл Найи — «Жить»
Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
Брендан Фрейзер — «Кит»
Лучшая актриса
Кейт Бланшетт — «Тар»
Ана де Армас — «Блондинка»
Даниель Дедуайлер — «Тилл»
Виола Дэвис — «Женщина-король»
Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
Эмма Томпсон — «Любовь по вызову»
Лучший актер второго плана
Брендан Глисон — «Банши Инишерина»
Барри Кеган — «Банши Инишерина»
Ке Хюи Кван — «Всё везде и сразу»
Эдди Редмейн — «Добрый медбрат»
Майкл Уорд — «Империя света»
Альбрехт Шух — «На Западном фронте без перемен»
Лучшая актриса второго плана
Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Долли Де Леон — «Треугольник печали»
Джейми Ли Кертис — «Всё везде и сразу»
Керри Кондон — «Банши Инишерина»
Кэри Маллиган — «Ее правда»
Хон Чау — «Кит»
Лучший оригинальный сценарий
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
Лучший адаптированный сценарий
«На Западном фронте без перемен»
«Жить»
«Тихоня»
«Ее правда»
«Кит»
Лучший анимационный фильм
«Кот в сапогах: Последнее желание»
«Марсель, ракушка в ботинках»
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
«Я краснею»
Лучшая музыка к фильму
«На Западном фронте без перемен» — Фолькер Бертельманн
«Вавилон» — Джастин Гурвиц
«Банши Инишерина» — Картер Беруэлл
«Всё везде и сразу» — Son Lux
«Пиноккио Гильермо дель Торо» — Александр Деспла
Лучшая операторская работа
«На Западном фронте без перемен» — Джеймс Френд
«Бэтмен» — Грег Фрейзер
«Элвис» — Мэнди Уокер
«Империя света» — Роджер Дикинс
«Топ Ган: Мэверик» — Клаудио Миранда
Лучшие визуальные эффекты
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Бэтмен»
«Всё везде и сразу»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучший грим и прически
«На Западном фронте без перемен»
«Бэтмен»
«Элвис»
«Матильда»
«Кит»
Лучшая работа художника-постановщика
«На Западном фронте без перемен»
«Вавилон»
«Бэтмен»
«Элвис»
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший дизайн костюмов
«На Западном фронте без перемен»
«Амстердам»
«Вавилон»
«Элвис»
«Миссис Харрис едет в Париж»
Лучший монтаж
«На Западном фронте без перемен»
«Банши Инишерина»
«Элвис»
«Всё везде и сразу»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучший звук
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Элвис»
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучший документальный фильм
«Все, что дышит»
«Вся красота и кровопролитие»
«Вулкан любви»
«Дэвид Боуи: Moonage Daydream»
«Навальный»
Восходящая звезда
Наоми Аки
Шейла Атим
Эйми Лу Вуд
Эмма Маки
Дэрил МакКормак