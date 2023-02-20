«На Западном фронте без перемен» забрал семь статуэток премии BAFTA

Триумфатором мероприятия стала немецкая антивоенная драма Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Картина выиграла в семи категориях: лучший фильм, лучший режиссер, фильм не на английском языке, лучший адаптированный сценарий, лучшая операторская работа, лучшая музыка и лучший звук.