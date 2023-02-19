Посетительница арт-ярмарки случайно разбила скульптуру Джеффа Кунса за 42 тыс. долларов

Гэмсон сказал, что никогда раньше не видел, чтобы произведения искусства ломались на ярмарке. Это событие он сравнил с измельчением картины Бэнкси во время торгов. Художник пошутил, что теперь подобных фигурок в виде воздушных шаров стало меньше, а значит, их стоимость возросла, что должно порадовать коллекционеров.