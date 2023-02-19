Посетительница арт-ярмарки случайно разбила скульптуру Джеффа Кунса за 42 тыс. долларов

Посетительница ярмарки современного искусства Art Wynwood в Майами случайно разбила скульптуру Джеффа Кунса стоимостью 42 тыс. долларов. Об этом сообщает Miami Herald.
Инцидент произошел вечером 16 февраля по время предпоказа для коллекционеров. По словам художника Стивена Гэмсона, присутствовавшего на мероприятии, одна из гостей постучала по синей фигурке в виде собаки пальцем. Из‑за этого скульптура упала и разбилась на множество мелких осколков.
Гэмсон говорит, что сначала все восприняли это как некий перформанс, вокруг стенда собрались посетители арт-ярмарки. Под их взглядами осколки фигурки за 42 тыс. долларов убрала с помощью веника и совка работница галереи.
Гэмсон предполагает, что женщина, случайно разбившая фарфоровую фигурку, хотела проверить, настоящий ли это воздушный шар. После случившегося она сказала, что ей «очень-очень жаль» и она хотела «просто исчезнуть», отметили организаторы выставки.
К счастью для посетительницы, ей не придется платить за скульптуру или покупать то, что осталось от нее. Фигурка была застрахована, и сейчас ее осколки хранят в специальном ящике, чтобы после оценки страховой компанией покрыть ущерб.
Гэмсон сказал, что никогда раньше не видел, чтобы произведения искусства ломались на ярмарке. Это событие он сравнил с измельчением картины Бэнкси во время торгов. Художник пошутил, что теперь подобных фигурок в виде воздушных шаров стало меньше, а значит, их стоимость возросла, что должно порадовать коллекционеров.
Джефф Кунс — самый дорогой ныне живущий художник. В 2019 году его скульптуру «Кролик» продали на аукционе Christie’s за рекордные 91 млн долларов.