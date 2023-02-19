Общественные организации Абхазии выступили против присоединения к России

Ряд общественных организаций и деятелей частично признанной Абхазии выступили против присоединения республики к России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление местных общественников.
«Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с Российской Федерацией, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях. Все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям. Независимый статус нашего государства определен в конституции и не может быть предметом обсуждения», — сказано в документе.
Общественные деятели отметили, что Абхазия — мирная страна, которая стремится к добрососедским отношениям со всеми народами. Они напомнили, что Россия помогает Абхазии финансово, а та, в свою очередь, позволила разместить на своей территории российские военные базы и принимает российских туристов.
«Мы также считаем, что сегодня не в интересах Абхазии, учитывая ее частично признанный статус и ряд других внутриполитических факторов, рассматривать варианты вступления в какие‑либо союзные государства. Однако не исключено, что подобные вопросы будут обсуждаться в будущем, после широкого признания международным сообществом и ООН нашего суверенитета как исторического выбора народа Абхазии», — говорится в заявлении.
Разговоры о возможном присоединении частично признанной республики к России появились на фоне рабочей поездки президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. Глава абхазского Совета безопасности Сергей Шамба отвергал такие слухи, заявляя, что «вбросы не имеют ничего общего с реальностью», признание независимости республики не подлежит пересмотру, «есть конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему».
Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в начале 1990-х годов на фоне распада СССР. С тех пор Грузия фактически не контролирует эти территории. В 2008 году по итогам Российско-грузинской войны Москва признала независимость самопровозглашенных государств (кроме нее так поступили лишь четыре страны — члена ООН). Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией.