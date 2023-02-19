Общественные организации Абхазии выступили против присоединения к России

«Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с Российской Федерацией, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях. Все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям. Независимый статус нашего государства определен в конституции и не может быть предметом обсуждения», — сказано в документе.