Испания первой в Европе позволила женщинам брать оплачиваемый «менструальный отпуск»

Испанский парламент одобрил закон, позволяющий женщинам, которые испытывают боли при менструации, взять оплачиваемый больничный. Об этом сообщает Politico.
За принятие законопроекта выступили 185 депутатов, против — 154, еще три человека воздержались.
На основании медицинского заключения женщины смогут остаться дома на несколько часов во время рабочего дня или взять больничный, если боль при менструации не позволяет им работать, пояснили в правительстве.
Politico отмечает, что принятие законопроекта — победа социалистического правительства Педро Санчеса. Инициатива была поддержана широкой левой коалицией, включая Социалистическую партию, крайне левую Podemos и две партии, выступающие за независимость Каталонии.
Законопроект — часть более широкого закона, который направлен, в частности, на облегчение доступа к абортам, бесплатное предоставление товаров, необходимых при менструации, в школах и тюрьмах. В тот же день конгресс Испании одобрил закон, усиливающий защиту прав ЛГБТК+.
Испания стала первой страной в Европе, которая ввела бесплатные больничные при менструации. Такая возможность уже есть у женщин в Японии, Индонезии, Южной Корее, Замбии и на Тайване.