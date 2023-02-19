Испания первой в Европе позволила женщинам брать оплачиваемый «менструальный отпуск»

Законопроект — часть более широкого закона, который направлен, в частности, на облегчение доступа к абортам, бесплатное предоставление товаров, необходимых при менструации, в школах и тюрьмах. В тот же день конгресс Испании одобрил закон, усиливающий защиту прав ЛГБТК+.