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Сын Джона Леннона и Йоко Оно создал виртуальную версию знаменитого «Дерева желаний» к 90-летию мамы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:39

Музыкант Шон Леннон, сын покойного участника группы The Beatles Джона Леннона и художницы Йоко Оно, запустил сайт к 90-летию мамы. Он создал виртуальную версию ее культовой инсталляции «Дерево желаний» и призвал сажать настоящие деревья в ее честь, сообщает The Guardian.

Оно впервые представила «Дерево желаний» в 1996 году. По задумке люди должны были написать свои желания и прикрепить бумажку к ветке дерева. Более 200 таких деревьев появились в 35 странах и собрали почти 2 млн желаний.

«В детстве в Японии я ходила в храм, писала желание на листе тонкой бумаги и привязывала его к ветке дерева», — рассказывала Оно. Издалека листочки с пожеланиями «выглядели как распустившиеся белые цветы».

Шон Леннон объявил о создании сайта Wishtreeforyokoono.com, который «даст всему миру возможность загадать желание». «Моя мама — настоящая любительница деревьев. Когда мы проходим мимо какого‑нибудь особенного дерева, она обязательно останавливается и с невероятным энтузиазмом обнимает его», — рассказал он о своей маме.

90-летие сын Оно выбрал неслучайно, ведь во «вселенной» мамы число 9 значит многое. «Я хотел дать всему миру возможность загадать желание и посадить дерево в ее честь. Загадать желание. Вырастить дерево. Поздравить Йоко с Днем ​​рождения. Это так просто», — сказал Шон.

Среди знаменитостей, которые отправили пожелания в преддверии запуска сайта, бывшая звезда The Beatles Ринго Старр, сын Джона Леннона от его первой жены Синтии Джулиан Леннон, рок-звезда Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш, звезда Oasis Лиам Галлахер, фотограф Энни Лейбовиц, кинокомпозитор Дэвид Арнольд и басист Manfred Mann Клаус Воорманн.

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