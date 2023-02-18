«Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году

Как отмечают СМИ, решение ведущего может быть связано с политической ситуацией в стране. Дмитрий Нагиев не высказывается о своей позиции открыто, однако несколько раз намекал, что не очень некоторым происходящим. Например, в день, когда стало известно о событиях в Буче, в своих соцсетях он написал «Может, хватит».