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«Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»: Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году

Виктория Шанина
Сегодня в 20:44

Дмитрий Нагиев отказался вести церемонию награждения премии «Муз-ТВ» в 2023 году. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет», — сказал Нагиев в своем видеообращении.

Он не уточнил причины своего решения. Однако намекнул, что в будущем, вероятно, его мнение может поменяться.

«Придет время, мы поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — говорит актер.

В августе пресс-служба «Первого канала» заявляла, что Нагиев «взял творческую паузу». На его место в новом сезоне шоу «Голос 60+» тогда пригласили Ларису Гузееву.

Как отмечают СМИ, решение ведущего может быть связано с политической ситуацией в стране. Дмитрий Нагиев не высказывается о своей позиции открыто, однако несколько раз намекал, что не очень некоторым происходящим. Например, в день, когда стало известно о событиях в Буче, в своих соцсетях он написал «Может, хватит».

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Дмитрий НагиевЛариса Гузеева
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