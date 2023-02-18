В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 9 домов по программе реновации

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию девять жилых домов по программе реновации общей площадью 290 тыс. квадратных метров. Общая жилая площадь составляет 168,15 тыс. «квадратов», сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заместителя Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Три дома построены в Северном административном округе, два — на северо-востоке столицы, по одной многоэтажке возвели в Юго-Восточном и Юго-Западном округах. Еще две новостройки появились на юге Москвы.
«С начала года более тысячи москвичей смогли улучшить свои жилищные условия, переехав из ветхих пятиэтажек в современные комфортабельные дома, адаптированные в том числе для маломобильных граждан», — подчеркнул Бочкарев.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на протяжении всего строительства дома находились под контролем комитета. Совместно с Центром экспертиз (ГБУ ЦЭИИС) было проведено 242 проверки, включая надзорные мероприятия перед вводом зданий в эксплуатацию.
Программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в 2017 году. По данным сайта мэра, около миллиона москвичей «переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой», всего будет расселено 5175 домов.