В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 9 домов по программе реновации

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию девять жилых домов по программе реновации общей площадью 290 тыс. квадратных метров. Общая жилая площадь составляет 168,15 тыс. «квадратов», сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заместителя Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.