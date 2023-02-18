Бразильским полузащитникам «Зенита» разрешили получить российский паспорт

В сентябре 2022 года Александр Медведев говорил: «В случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России».