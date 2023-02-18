Бразильским полузащитникам «Зенита» разрешили получить российский паспорт

Бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо, которые выступают за петербургский футбольный клуб «Зенит», дали разрешение на получение российских паспортов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ФК Александра Медведева.
«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии», — заявил Медведев.
Гендиректор «Зенита» уточнил, что «спортивное гражданство не эквивалентно страновому гражданству». Однако через некоторое время футболисты смогут играть за сборную России.
В сентябре 2022 года Александр Медведев говорил: «В случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России».
Оба полузащитника являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком играет за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. В июле петербургский клуб объявил о продлении контрактов с полузащитниками до конца сезона-2026/27.