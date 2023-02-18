Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

«Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то во что мы так верили и верим с тобой. А когда случится наша встреча мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — написала она в своем телеграм-канале.