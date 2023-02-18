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Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:02

В возрасте 50 лет умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора группы Александра Рериха.

«Да, Ларисы не стало сегодня ночью», — сказала она.

Причины смерти не уточняются. Информацию также подтвердила лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

«Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то во что мы так верили и верим с тобой. А когда случится наша встреча мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — написала она в своем телеграм-канале.

Лариса Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте. В 90-е годы она работала в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Затем до 2001-го занимала пост пресс-секретаря Земфиры*.

Осенью 2021 года Пальцева начала работать с «Ночными снайперами» в качестве директора и тур-менеджера группы.

*Признана иноагентом.

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