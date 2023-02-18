Лоуренс Фишберн и Джордана Брюстер сыграют в новом триллере Вона Стайна

Джордана Брюстер («Форсаж»), Скотт Спидман («Преступления будущего»), Лоуренс Фишберн («Матрица») и Эддисон Тимлин («Падшие») сыграют в триллере «Предложение», права на который приобрела компания Lionsgate. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет картины расскажет о паре, желающей начать жизнь заново вдали от города. Им дарят дом их мечты, но есть одно таинственное и нерушимое условие: они никогда не должны открывать дверь в подвал.
Режиссером триллера выступит Вон Стайн («Терминал»), а сценарий напишет Сэм Скотт.
Продюсерами проекта являются Том Баттерфилд («Добро пожаловать ко мне»), Крейг Перри («Американский пирог»), Шила Ханахэн («Пункты назначения 2-5») и Джон Папсидера («Застрял в любви»).