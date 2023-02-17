Риз Ахмед и Лили Джеймс сыграют в триллере «Relay» Дэвида Маккензи

Британские актеры Риз Ахмед («Звук металла», «Веном») и Лили Джеймс («Золушка», «Пэм и Томми») снимутся в триллере «Relay», который поставит режиссер Дэвид Маккензи («Бабник», «Любой ценой»). Об этом сообщил Deadline.
Продюсерами картины выступят Бэзил Иваник из Thunder Road («Джон Уик»), Джиллиан Берри из Sigma («Король вне закона») и Тедди Шварцман из Black Bear («Игра в имитацию»). Сценарий написали Маккензи и Джастин Пясеки.
Они рассказали историю о мужчине по имени Том, который заключает сделки между коррумпированными корпорациями и отдельными лицами, которые угрожают им. Герой сохраняет свою личность в секрете благодаря строгому набору правил.
Однако однажды ему приходит сообщение от потенциальной клиентки — девушки Сары. Она просит Тома о защите и утверждает, что ее жизнь находится в опасности. Ее появление в жизни специалиста меняет заведенный им порядок ведения дел.
Съемки фильма начнутся в апреле, они пройдут в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Исполнительными продюсерами проекта станут Майкл Хеймлер и Джон Фридберг из Black Bear, а также Эрика Ли и Чарли Моррисон из Thunder Road.