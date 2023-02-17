Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Тень и кость»

Сериал основан на книгах американской писательницы Ли Бардуго про вселенную Гришаверс. Первый роман серии — «Тень и кость» — вышел в 2012 году в США, а в 2018-м был переведен на русский. При написании книг Бардуго вдохновлялась историей и эстетикой Российской империи начала XIX века. Сама писательница называет жанр своих романов «царь-панк».