Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Тень и кость»

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер второго сезона фантастического сериала «Тень и кость», который основан на романах Ли Бардуго.
Первый сезон шоу познакомил зрителей с картографом Алиной Старковой, обладающей магическими способностями. Девушка встретилась с командующим армией волшебников Дарклингом, также известным как генерал Кириган.
Дарклинг стремился сделать Алину своей сторонницей, однако не преуспел в этом. Героиня узнала о темных намерениях генерала и созданной им опасной и бессмертной армии теней.
В продолжении истории Старкова попытается бросить генералу вызов. Но прежде чем она это сделает, ей предстоит отыскать двух мифических существ. Ради их поисков Алина отправится в путешествие по континенту.
«Кириган погрузил эту страну во тьму. Я должна уничтожить его», — заявляет героиня в ролике. Она объясняет, что для триумфаа над Дарклингом ей необходимо объединить свои магические силы с силами Жар-птицы и Морского змея.
Удастся ли девушке достичь своей цели и спасти мир, образ которого вдохновлен Российской империей, можно будет узнать 16 марта. К своим ролям в новых сериях вернутся Джесси Мэй Ли и звезда «Хроник Нарнии» Бен Барнс.
Сериал основан на книгах американской писательницы Ли Бардуго про вселенную Гришаверс. Первый роман серии — «Тень и кость» — вышел в 2012 году в США, а в 2018-м был переведен на русский. При написании книг Бардуго вдохновлялась историей и эстетикой Российской империи начала XIX века. Сама писательница называет жанр своих романов «царь-панк».