Джей Джей Абрамс выпустит криминальную драму «Duster» на HBO Max

Американский режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс, известный как создатель сериалов «Шпионка» и «Остаться в живых», выпустит криминальную драму «Duster» для стримингового сервиса HBO Max. Об этом сообщил Collider.
Главную роль в шоу исполнит Джош Холлоуэй («Остаться в живых», «Йеллоустон»). Также в нем снимется Рэйчел Хилсон («С любовью, Виктор», «Клуб первых жен») — она сыграет первую темнокожую женщину-агента ФБР.
По сюжету сериала героиня в 1972 году отправляется на юго-запад страны в надежде уничтожить растущий преступный синдикат. Для помощи она нанимает дерзкого водителя — в его образе, очевидно, предстанет Холлоуэй.
Абрамс написал сценарий первых двух эпизодов шоу вместе с ЛаТойей Морган. Режиссером и исполнительным продюсером пилотных серий стала Стеф Грин. Всего в первом сезоне запланировано восемь серий.
В них можно будет увидеть Кита Дэвида, Сидни Элизабет, Грэга Грюнберга, Камилль Гуати, Асивака Кустачина, Адриану Алуну Мартинес и Бенджамина Чарльза Уотсона. Морган называла будущий сериал «проектом мечты» с глубокими персонажами.
По словам главы отдела оригинального контента HBO Max Сары Обри, шоу станет остросюжетным боевиком с «захватывающим повествованием, фантастическими персонажами и несколькими по-настоящему крутыми автомобильными погонями».