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Режиссер Брайан Тейлор снимет фильм «Хэллбой: Скрюченный человек»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:35

Американский режиссер Брайан Тейлор, известный по фильмам «Адреналин» и «Призрачный гонщик 2», снимет ленту «Хэллбой: Скрюченный человек». Об этом сообщил Discussing Film.

Съемки начнутся в апреле в Болгарии. Новый проект станет перезагрузкой франшизы о Хэллбое. Кто сыграет главного персонажа фильма, созданного автором комиксов Майком Миньолой, пока неизвестно.

Источники предполагают, что сюжет картины может опираться на мини-сериал «Хэллбой: Скрюченный человек», однако подтверждений этой информации нет. Мини-сериал вышел на экраны в 2011 году.

Также вдохновением для ленты станут, вероятно, романы Кристофера Голдена. Он, как и Миньола, будут числиться среди сценаристов проекта. Кто напишет финальную версию текста, не раскрывается.

Созданием нового «Хэллбоя» займется кинокомпания Millenium Media. По информации источников, она уже начала сотрудничество с болгарскими продакшн-студиями — пока для другого своего проекта, фильма «Красная Соня» Эм Джей Бассетт.

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