Американская певица Пинк дала интервью интернет-порталу Buzzfeed в честь выхода девятого студийного альбома «Trustfall».
Журналисты Buzzfeed дали певице распечатанные кадры из 12 самых знаковых ее клипов и попросили составить из них рейтинг.
«Музыкальные видео важны для таких артистов, как я, во-первых, потому что это весело. Я также использую их как повод научиться чему-то страшному, и я монтирую их, чтобы чувствовать себя лучше», — сказала Пинк перед началом эксперимента.
12. «Lady Marmalade»
«Это было не очень весело снимать, я в принципе люблю веселиться, а тут было много суеты. Наверное, это культовый клип, но я помню, что постоянно плакала, потому что моей коже не подходил макияж. Вообще такое ощущение, что это было две жизни назад, даже восемь, <…> но вы видели мою попу и пресс тогда?»
11. «Just Give Me a Reason»
«Мне пришлось залезть в очень холодный бассейн, они [съемочная группа] даже не потрудились его подогреть. Но целоваться с моим мужем было легко. Еще, когда мы с Нейтом [Рюссом] начали снимать первую сцену, он был на одной стороне, а я на другой, и мы снимали два часа, пока он не остановил нас и не сказал: „Можем мы, пожалуйста, начать сначала, потому что это моя не рабочая сторона“».
10. «Trouble»
«Клип, когда The Pussycat Dolls были просто танцевальной труппой! Софи Мюллер была режиссером [ролика], а Джереми Реннер скакал вокруг на лошади».
9. «Fuckin’ Perfect»
«О, Тина [Мажорино] такая хорошая актриса. Она также снимается в „Анатомии страсти“ — моем любимом сериале. Я была беременна и пыталась скрыть это, когда мы снимали, поэтому меня было мало в клипе».
8. «U + Ur Hand»
«Ладно, это культовый клип, посмотрите, как зло я выгляжу! <…> Каждый раз, когда папарацци фотографируют мою дочь, она выглядит вот так. Кстати в ролике был парик из перьев, и он до сих пор у меня. Вообще в нем было несколько хороших образов. Тот, где у меня под глазами черная подводка, а я покрыта кружевом, такой красивый».
7. «Get the Party Started»
«Потрясающий клип, я была такой малышкой! И я недолго встречалась с прекрасным мальчиком из этого видео. Он даже был со мной в тот день, когда я познакомилась с Кэри Хартом [муж Пинк]».
6. «Stupid Girls»
«Хотя клип разозлил многих, было очень весело. Я три дня смеялась без остановки! Мне нравится играть такое количество персонажей, и я действительно люблю смеяться над собой и другими».
5. «So What»
«Я должна срубить это дерево. Я должна прокатиться на газонокосилке с бутылкой водки! Помню, я была на бульваре Сансет, и люди проезжали мимо меня, говоря: „Пошла ты“. Я тогда подумала: „Да, я знаю, я бы тоже так себя чувствовала!“ Было так весело снимать это видео. <…> Я помню, как мой визажист плакал во время нашей сцены [где он сжигает Пинк волосы], это было очень мило».
4. «What About Us»
«Я люблю это видео, но есть и те, которые я могу любить больше! Мне нравится, что мы снимали в пустыне, и один из наших танцоров потерял сознание. Это было в духе: „Ты слабак!.. Ой, я имею в виду — ты в норме?“»
3. «Never Gonna Not Dance Again»
«Я должна поставить это на первое место, потому что кататься на роликах в супермаркете — это очень весело».
2. «Trustfall»
«Над ним я снова работала с Джорджией Хадсон, а хореографом был Райан Хеффингтон, я всегда хотела с ним поработать, он просто гений! В этом клипе прекрасные люди: моя подруга — индонезийка поблагодарила меня за то, что в нем в главной роли азиатка».
1. «Try»
«„Try“, это мой номер один. Для него я разучила танец апачи, и это было так красиво. И Кольт [Праттс] безумно красив. Он один из лучших моих партнеров в танце. <…> Посмотрите на этого мужчину, я держу его, а он довольно крупный. А еще в клипе я бежала по пустыне в нижнем белье после того, как только что родила ребенка».