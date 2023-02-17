«Мне пришлось залезть в очень холодный бассейн, они [съемочная группа] даже не потрудились его подогреть. Но целоваться с моим мужем было легко. Еще, когда мы с Нейтом [Рюссом] начали снимать первую сцену, он был на одной стороне, а я на другой, и мы снимали два часа, пока он не остановил нас и не сказал: „Можем мы, пожалуйста, начать сначала, потому что это моя не рабочая сторона“».