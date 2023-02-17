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Исследователи обнаружили под полотном Пикассо «Женщина в голубой шали» неизвестный эскиз художника

Денис Ламехов
Сегодня в 17:16

Исследователи из Музея префектуры Аити и Национальной галереи искусства в Вашингтоне обнаружили под картиной «Женщина в шали» Пабло Пикассо эскиз другой работы художника, сообщает японский медиахолдинг NHK.

На изображении — фигура человека. Его голова опущена, тело наклонено, нога закинута на ногу. Открытие удалось сделать при помощи так называемых гиперспектральных исследований: в рамках эксперимента специальная камера измеряет отражение света от различных компонентов того или иного пигмента на полотне.

«Женщина в шали» находится в собрании японского музея и будет выставлена в нем до 21 марта. Она написана в 1902 году и относится к «голубому периоду» Пикассо — в первой половине 1910-х он переживал сложное время, создавал полотна преимущественно в голубых и голубо-зеленых тонах.

К этому же промежутку принадлежат, например, «Арлекин и его подружка», «Жизнь», «Девочка с голубем». Принято считать, что предваряет этот период знаменитая «Любительница абсента» — уже в ней Пикассо начинает склоняться к темно-голубым оттенкам.

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