Исследователи обнаружили под полотном Пикассо «Женщина в голубой шали» неизвестный эскиз художника

«Женщина в шали» находится в собрании японского музея и будет выставлена в нем до 21 марта. Она написана в 1902 году и относится к «голубому периоду» Пикассо — в первой половине 1910-х он переживал сложное время, создавал полотна преимущественно в голубых и голубо-зеленых тонах.