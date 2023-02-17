«Эксмо-АСТ»: книжный рынок в России в 2022-м вырос в деньгах, но сократился в штуках

Книжный рынок в России по итогам 2022 года вырос на 10%, до 109 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на совладельца издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. В 2021-м динамика была аналогичной.
В минувшем году рынок рос только за счет увеличения цен на книги, говорит Новиков. Их реальное потребление снизилось: по числу проданных экземпляров рынок сократился на 7%, до 229 млн штук (в 2021 году фиксировался рост на 26%).
Газета отмечает, что при этих подсчетах учитывались только бумажные книги, исключена была учебная литература. Среди причин, обусловивших нынешние показатели, Новиков назвал прекращение выпуска новых работ ряда зарубежных авторов и снижение платежеспособности населения.
Электронные издания учли отдельно. Российский рынок цифровых книг (включая аудиоверсии), по оценке «Эксмо-АСТ», в 2022 году впервые показал нулевой рост: его объем остался на уровне 2021-го — 11 млрд руб.
Среди факторов здесь — невозможность оплачивать цифровые книги привычным способом из‑за отключения в России ряда платежных систем и сервисов, уход зарубежных книжных платформ и рост пиратства.