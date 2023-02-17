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Оливия Колман рассказывает о трагической любви в трейлере «Больших надежд»

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:39

На ютуб-канале FX Networks опубликовали трейлер сериала «Большие надежды» — экранизации одноименного романа Чарльза Диккенса. Он выйдет на стриминговом сервисе Hulu 26 марта.

Одну из главных ролей в шоу исполнит Оливия Колман, известная по сериалу «Корона» и фильму «Фаворитка». В «Больших надеждах» она сыграет мисс Хэвишем — одинокую старую деву, ненавидящую мужчин.

В трейлере она, облаченная в старое подвенечное платье, рассказывает, как в юности была ослеплена любовью. Возлюбленный оставил женщину, в результате чего она осталась жить одна в заброшенном особняке.

Богатая аристократка удочерила девочку по имени Эстелла. Она воспитывала приемную дочь так, чтобы та стала «орудием мести» всем мужчинам. Позднее мисс Хэвишем также взяла под опеку бедного мальчика — Филиппа Пиррипа.

Благодаря ей подросток получил образование и смог уехать в Лондон. Мисс Хэвишем надеялась воспитать из Филиппа достойную партию для Эстеллы. Однако девушка, судя по всему, намерена лишь разбивать мужские сердца.

Роль Эстеллы в сериале досталась актрисе Шалом Брюн-Франклин («Турист», «Люби меня»). Филиппа сыграл Фионн Уайтхед («Эмили», «Черное зеркало», «Дюнкерк»). Также в шоу снялись Эшли Томас, Джонни Харрис, Хейли Сквирс, Оуэн МакДоннелл, Лори Огден, Мэтт Берри, Тристан Грейвелл и Руди Дхармалингам.

Сценаристом мини-сериала стал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Помимо него над киноадаптацией «Больших надежд» работали продюсеры Том Харди («Дюнкерк») и Ридли Скотт («Дом Гуччи»), а также режиссеры Брейди Худ («Главарь») и Самира Радси («Секс/жизнь»).

Роман «Большие надежды» был опубликован в 1860–1861 годах. В нем классик британской литературы Чарльз Диккенс рассказал о приключениях взрослеющего сироты по прозвищу Пип и его попытках стать джентльменом.

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