Apple TV+ показал трейлер фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном

На ютуб-канале Apple TV появился трейлер фильма «Тетрис», рассказывающего историю создания культовой игры. Он выйдет на платформе Apple TV+ 31 марта.
В нем можно будет увидеть Никиту Ефремова («Содержанки», «Хороший человек») в образе создателя головоломки Алексея Пажитнова. Картина расскажет о том, как Пажитнов и глава американской компании Blue Planet Software боролись за право распространять игру.
Роджерса в фильме сыграл британский актер Тэрон Эджертон, известный по картине «Рокетмен». По сюжету его герой Хэнк Роджерс, впечатленный «идеальной игрой», отправляется в СССР в середине 80-х, где привлекает внимание КГБ.
В СССР Роджерса ожидают довольно опасные приключения. Он сталкивается с криминальным миром, а также находится под постоянным наблюдением агентов КГБ. Среди героев фильма оказывается даже президент СССР Михаил Горбачев.
В трейлере можно увидеть и другую известную личность — главу японской компании Nintendo Хироси Ямаути. Ему среди прочих Роджерс рассказывает об удивительном изобретении Пажитнова.
В актерский состав фильма, помимо Ефремова и Эджертона, вошли Тоби Джонс, Бен Майлз, Рик Юн и Софья Лебедева. Режиссером ленты выступил Джон С. Бейрд («Грязь»), а продюсером — Мэттью Вон («Кингсмен»).