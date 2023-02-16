Элизабет Олсен завязывает тайный роман с Джесси Племонсом в трейлере «Любви и смерти»

На ютуб-канале HBO Max опубликовали тизер сериала «Любовь и смерть», который выйдет на стриминговой платформе 27 апреля. Он расскажет историю о тайном романе, приведшем к преступлению.
Главные роли в шоу исполнили Элизабет Олсен («ВандаВижен», «Сожалею о вашей утрате») и Джесси Племонс («Во все тяжкие», «Власть пса»). Они сыграли соседей из Техаса, которые изменяют своим супругам друг с другом.
Как показывает тизер, отношения героев приведут к неожиданному и драматичному финалу. Домохозяйка Кэнди Монтгомери (ее сыграла Олсен) будет обвинена в убийстве своей подруги Бетти Гор — жены ее любовника.
Сериал расскажет реальную историю, произошедшую в Техасе. По словам создателей шоу, оно покажет события с точки зрения Кэнди и объяснит, как женщина решилась на измену, а затем совершила убийство якобы в ходе самозащиты.
Из тизера очевидно, что зрители узнают о непростой жизни Кэнди в браке. «Я делала все те вещи, которые должна делать жена. Дом, готовка… Где же плата?» — заявляет героиня Олсен в ролике.
Сценаристом шоу выступил Дэвид Келли. Николь Кидман выступила одним из исполнительных продюсеров проекта. Лесли Линка Глаттер срежиссировала первые четыре эпизода, а также заключительную, седьмую серию.
В актерский состав проекта вошли Патрин Фуджит («Вавилон»), Лили Рэйб («Американская история ужасов», «Отыграть назад»), Кристен Риттер, Том Пелфри, Кейр Гирхрист и Элизабет Марвел.