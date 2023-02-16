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Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм

Юлия Онодэра
Вчера в 22:43

Парламент Словакии принял резолюцию, согласно которой Россия признается страной, поддерживающей терроризм. Об этом стало известно из сообщения на сайте словакского Национального совета.

Депутаты назвали российский политический режим террористическим и заявили, что не признают присоединение к территории страны новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Они также поддержали создание специального трибунала, который должен будет расследовать события, связанные с военной операцией на Украине. По мнению парламентариев, Россия ведет «гибридную войну» в том числе в Словакии.

Депутаты призвали правоохранительные органы «не недооценивать угрозу» и принять меры по «сохранению безопасности и демократии» в стране.

Ранее Россию признали страной-спонсором терроризма власти Эстонии и Латвии. В Литве и Польше Россию объявили террористическим режимом. Парламентская ассамблея Совета Европы также приняла резолюцию, в которой российский режим характеризуется как террористический.

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