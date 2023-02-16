Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм

Парламент Словакии принял резолюцию, согласно которой Россия признается страной, поддерживающей терроризм. Об этом стало известно из сообщения на сайте словакского Национального совета.
Депутаты назвали российский политический режим террористическим и заявили, что не признают присоединение к территории страны новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Они также поддержали создание специального трибунала, который должен будет расследовать события, связанные с военной операцией на Украине. По мнению парламентариев, Россия ведет «гибридную войну» в том числе в Словакии.
Депутаты призвали правоохранительные органы «не недооценивать угрозу» и принять меры по «сохранению безопасности и демократии» в стране.
Ранее Россию признали страной-спонсором терроризма власти Эстонии и Латвии. В Литве и Польше Россию объявили террористическим режимом. Парламентская ассамблея Совета Европы также приняла резолюцию, в которой российский режим характеризуется как террористический.