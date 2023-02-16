Instagram* создал каналы в мессенджере. Свой канал уже завел Марк Цукерберг

Instagram* ввел каналы в личных сообщениях, сообщил на своей странице основатель компании Meta* Марк Цукерберг. Он создал канал Meta Channel, на который подписались более 50 тыс. аккаунтов.
Каналы поддерживают текстовые сообщения, изображения, опросы, в них можно ставить реакции. Участниками обсуждений могут стать 250 человек, если канал дискуссионный. Если канал информационный, то в него вмещается до миллиона пользователей.
В скором времени, по словам Цукерберга, каналы появятся в Facebook и Messenger.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram, Facebook и Messenger в стране запрещена.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям