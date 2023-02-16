РАМТ представит премьеру спектакля «Женщины Лазаря». В нем сыграет Нелли Уварова

Российский академический молодежный театр (РАМТ) представит премьеру спектакля «Женщины Лазаря», поставленного по одноименному роману Марины Степновой. Об этом «Афише Daily» рассказали представители РАМТа.
В спектакле примут участие актрисы Нелли Уварова, Антонина Писарева и Анна Ковалева. Они расскажут семейную сагу о любви и ее отсутствии. В центре сюжета окажутся три женщины гениального советского ученого Лазаря Линдта.
В некоторых спектаклях Нелли Уварову заменит другая артистка — Дарья Семенова. Режиссером постановки выступил Алексей Золотовицкий. Художником «Женщин Лазаря» стала София Егорова.
«Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли», — рассказал Золотовицкий.
Он отметил, что в постановке сохранилось «много чисто театральной условности». Благодаря этому актрисы, по словам режиссера, легко выходят из образа прямо на глазах у зрителя.
Показы «Женщин Лазаря» пройдут на большой сцене РАМТа 27 февраля, 7 и 16 марта, а также 5, 18 и 24 апреля. Приобрести билеты можно на «Афише».