Дэниел Рэдклифф, Эдгар Райт и Джейн Линч озвучат героев анимационного сериала «Digman!»

Дэниел Рэдклифф («Гарри Поттер»), Эдгар Райт («Зомби по имени Шон»), Майя Рудольф («Девичник в Вегасе») и Джейн Линч («Хор») озвучат геров анимационного сериала «Digman!». Об этом сообщил Variety.
Шоу выйдет на американском кабельном канале Comedy Central 22 марта. Создателем проекта выступает комик Энди Сэмберг, известный по телепрограмме Saturday Night live и комедии «Зависнуть в Палм-Спрингс.
Сериал расскажет о мире, в котором главными знаменитостями являются археологи. Главным героем истории выступает Рип Дигман — его озвучит сам Сэмберг. Также в работе над проектом поучаствуют Митра Джухари, Тим Робинсон, Дейл Соулс, Газ Кхан, Мелисса Фумеро и Тим Мэдоуз.
Помимо них, в шоу задействованы Кайл Муни, Коул Эскола, Лорен Лапкус, Пол Раст, Джо Ло Труглио, Марк Эван Джексон, Харви Гиллен, Клаудия О’Доэрти, Керри Кинни, Клэнси Брайн, Рейчел Кали, Энди Дэйли, Леннон Парэм, Карл Тарт и Кирби Хауэлл-Баптист.
Соавтором мультсериала выступил Нил Кэмпбелл («Бруклин 9-9»). Среди продюсеров проекта — Али Белл, Крис Приноски, Шэннон Приноски, Антонио Каноббио и Бен Калина. Разработкой шоу занимаются CBS Studios и Titmouse.