Дэниел Рэдклифф, Эдгар Райт и Джейн Линч озвучат героев анимационного сериала «Digman!»

Сериал расскажет о мире, в котором главными знаменитостями являются археологи. Главным героем истории выступает Рип Дигман — его озвучит сам Сэмберг. Также в работе над проектом поучаствуют Митра Джухари, Тим Робинсон, Дейл Соулс, Газ Кхан, Мелисса Фумеро и Тим Мэдоуз.