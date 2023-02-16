23 марта в прокат выйдет «Парень с того света»

По сюжету обычный одинокий парень Оливер, который хочет найти друзей и любовь, но общается только с телевизором, находит себе друга на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы, как покорить любую девушку.