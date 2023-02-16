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23 марта в прокат выйдет «Парень с того света»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

23 марта в российский прокат выйдет комедия «Парень с того света» с Хиро Файнсом-Тиффином в одной из главных ролей. Показывать фильм будет компания Capella Film. Купить билеты можно здесь.

По сюжету обычный одинокий парень Оливер, который хочет найти друзей и любовь, но общается только с телевизором, находит себе друга на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы, как покорить любую девушку.

«Парня с того света» снял Мартин Оуэн. Также в картине снялись Макс Харвуд, Сьюзан Вокома, Бен Миллер и Эшли Бенсон.

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Бен МиллерЭшли Бенсон
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