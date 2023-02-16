Фестиваль New/Open объявил победителей этого года

Гранты в размере около 300 тыс. рублей получили: «Залпом» (на запись альбома по мотивам этнографической экспедиции), «мытищи в огне» (на съемку клипа »à la russe»), Settlers (на запись EP «Кружок»), «Бром» (на гастрольный тур). Группе «Макодзеба достались 177 тыс. на продвижение нового альбома, клипа и презентационные концерты.