Фестиваль New/Open объявил победителей этого года

11-12 февраля в екатеринбургском «Синара Центре» прошел фестиваль актуальной музыки New/Open. Его создатели, команда Ural Music Night, поделилась с «Афишей Daily» итогами ивента.
Гранты в размере около 300 тыс. рублей получили: «Залпом» (на запись альбома по мотивам этнографической экспедиции), «мытищи в огне» (на съемку клипа »à la russe»), Settlers (на запись EP «Кружок»), «Бром» (на гастрольный тур). Группе «Макодзеба достались 177 тыс. на продвижение нового альбома, клипа и презентационные концерты.
Приз в номинации «Выбор музыкантов» ушел группе Settlers. Им помогут с консультациями по промо следующей пластинки, расскажут о релизе на «Яндекс Музыке» и создадут максимально функциональную страницу на BandLink.
В категории «Выбор пользователей «ВКонтакте»» победила группа «ГАФТ». Представители соцсети подарят им 50 тыс. рублей на продвижение и мерч.
За два дня фестиваля в «Синара Центре» прозвучало 8 часов концертов, более 17 часов лекций, прошли мастер-классы, разбор треков представителями индустрии, спиддейтинг с экспертами, шоурум музыкального оборудования, маркет с книгами, пластинками и мягкими игрушками.