Второй сезон «Почки» с Любовью Аксеновой выйдет в марте

Kion объявил дату премьеры второго сезона сериала «Почка». Релиз продолжения авантюрной комедии состоится 8 марта.
В центре второго сезона останется Наталья Кустова в исполнении Любови Аксеновой. По сюжету после пересадки почки в Хорватии она мучается от непреодолимой страсти к Мише, покойная мать которого отдала ей свой орган. Наташа пытается помочь Мише, которому тоже нужна пересадка, но он категорически против.
«Он упорно намерен дожидаться своей очереди на пересадку, в которой перед ним еще 70 человек. Но Наташа бросается в новую авантюру — она решает спасти всех очередников, чтобы Мишу срочно прооперировали легальным образом, и постепенно ее влечение к нему становится все сильнее», — гласит синопсис проекта.
Во втором сезоне творческая команда «Почки» осталась без изменений. За режиссуру все также отвечает Мария Шульгина, она же и написала сценарий совместно с Елизаветой Тихоновой. Шоураннер — Авдотья Смирнова.
Вместе с Аксеновой сыграли Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба и Николай Фоменко.
В конце 2022-го «Афиша Daily» включила сериал «Почка» в список лучших российских проектов года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.