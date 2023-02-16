Реклама
Новости

Второй сезон «Почки» с Любовью Аксеновой выйдет в марте

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:10

Kion объявил дату премьеры второго сезона сериала «Почка». Релиз продолжения авантюрной комедии состоится 8 марта.

В центре второго сезона останется Наталья Кустова в исполнении Любови Аксеновой. По сюжету после пересадки почки в Хорватии она мучается от непреодолимой страсти к Мише, покойная мать которого отдала ей свой орган. Наташа пытается помочь Мише, которому тоже нужна пересадка, но он категорически против.

«Он упорно намерен дожидаться своей очереди на пересадку, в которой перед ним еще 70 человек. Но Наташа бросается в новую авантюру — она решает спасти всех очередников, чтобы Мишу срочно прооперировали легальным образом, и постепенно ее влечение к нему становится все сильнее», — гласит синопсис проекта.

Во втором сезоне творческая команда «Почки» осталась без изменений. За режиссуру все также отвечает Мария Шульгина, она же и написала сценарий совместно с Елизаветой Тихоновой. Шоураннер — Авдотья Смирнова.

Вместе с Аксеновой сыграли Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба и Николай Фоменко.

В конце 2022-го «Афиша Daily» включила сериал «Почка» в список лучших российских проектов года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

расскажите друзьям
люди
Любовь АксеноваАвдотья СмирноваГригорий ЧабанДмитрий ЛысенковАнтон ФилипенкоЯнина ЛакобаНиколай Фоменко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»