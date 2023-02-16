Второй сезон «Почки» с Любовью Аксеновой выйдет в марте

«Он упорно намерен дожидаться своей очереди на пересадку, в которой перед ним еще 70 человек. Но Наташа бросается в новую авантюру — она решает спасти всех очередников, чтобы Мишу срочно прооперировали легальным образом, и постепенно ее влечение к нему становится все сильнее», — гласит синопсис проекта.