Киностудия Universal выпустит киноадаптацию мультфильма «Как приручить дракона», представленного в 2010 году анимационной студией DreamWorks Animation. Об этом сообщил Collider.
Игровой ремейк создаст канадский кинематографист Дин ДеБлуа — он работал над оригинальным мультфильмом и двумя его продолжениями, а также франшизой «Лило и Стич». Новая лента «Как приручить дракона» выйдет 14 марта 2025 года.
Над ней будут работать в качестве продюсеров трехкратный номинант на премию «Оскар» Марк Платт («Ла-Ла Ленд», «Шпионский мост»), сам ДеБлуа и обладатель «Эмми» Адам Сигел («Два ствола», «Драйв»).
Анимационная трилогия рассказывала о приключениях жителя деревни викингов, который однажды нашел раненого дракона. В первом фильме герой становится другом диковинного чудовища по прозвищу Беззубик.
В последующих двух картинах главный персонаж, а вместе с ним и дракон взрослеют. Перед ними встают новые, более серьезные задачи и угрозы: остановить безумного завоевателя и спасти возлюбленную Беззубика.
В основу франшизи легли книги Крессиды Коуэлл. Их экранизации принесли Universal более 1,6 млрд долларов. А по мотивам фильмов в тематических парках компании открылись популярные аттракционы.