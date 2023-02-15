Prime Video показал трейлер сериала «Дэйзи Джонс и шестеро»

На ютуб-канале стриминговой платформы Prime Video появился трейлер сериала «Дэйзи Джонс и шестеро» («Daisy Jones & the Six»), поставленного по бестселлеру Тэйлор Дженкинс Рид.
Шоу выйдет 3 марта и расскажет о воображаемой рок-группе во главе с Дэйзи Джонс, которая в 70-х стремится к известности. На пути коллектива к успеху встают внутренние конфликты, амбиции и наркотики.
Сериал проследит за развитием музыкальной карьеры Дэйзи и ее коллег, а также тем, как по мере приближения к вершине славы все вокруг артистов начинает рушится. В роли Дэйзи Джонс в шоу появится Райли Кио.
Также в сериале снялись Сьюки Уотерхаус («Белая принцесса», «Нация убийц»), Сэм Клафлин, Уилл Харрисон, Себастьян Чакон, Джош Уайтхаус, Том Райт, Тимоти Олифант, Набийя Бе и Камила Морроне. Продюсерами проекта выступили Рид, Риз Уизерспун, Скотт и Лорен Нойштадтер, Майкл Вебер, Брэд Мендельшон и Уилл Грэм.