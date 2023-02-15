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В Петербурге обсуждают законопроект о 100%-ном «налоговом кэшбеке» для меценатов

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:53

Депутаты законодательного собрания Петербургу одобрили в первом чтении инициативу о создании инвестиционного налогового вычета для организаци, поддерживающих образовательные учреждения города. Об этом сообщил «Коммерсант».

Законопроект предполагает «налоговый кэшбек» в размере 100% от суммы расходов для компаний, которые передают безвозмездно технику вузам, колледжам и техникумам. Инициативу поддержали 47 членов парламента, двое воздержались от голосования.

Если документ примут, льготы коснутся тех меценатов, которые помогают готовить специалистов наиболее востребованных профессий. Среди таковых — технологи тегкой промышленности, строители, медсестры, врачи.

Депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил включить в перечень направления, связанные с фундаментальными науками. Глава фракции «Единой России» Павел Крупник отметил, что список уже сейчас содержит такие профессии.

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теги
КоммерсантПартия "Яблоко"Единая Россия
люди
Борис ВишневскийПавел Крупник
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