В Петербурге обсуждают законопроект о 100%-ном «налоговом кэшбеке» для меценатов

Депутаты законодательного собрания Петербургу одобрили в первом чтении инициативу о создании инвестиционного налогового вычета для организаци, поддерживающих образовательные учреждения города. Об этом сообщил «Коммерсант».
Законопроект предполагает «налоговый кэшбек» в размере 100% от суммы расходов для компаний, которые передают безвозмездно технику вузам, колледжам и техникумам. Инициативу поддержали 47 членов парламента, двое воздержались от голосования.
Если документ примут, льготы коснутся тех меценатов, которые помогают готовить специалистов наиболее востребованных профессий. Среди таковых — технологи тегкой промышленности, строители, медсестры, врачи.
Депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил включить в перечень направления, связанные с фундаментальными науками. Глава фракции «Единой России» Павел Крупник отметил, что список уже сейчас содержит такие профессии.