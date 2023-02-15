Самолет Элвиса Пресли купили на аукционе почти за 20 млн рублей

Самолет Lockheed 1329 Jetstar, принадлежавший музыканту Элвису Пресли, купили на аукционе Mecum Kissimmee Collector Car во Флориде почти за 20 млн рублей, или 260 тыс. долларов. Об этом сообщил Daily Mail.
Воздушное судно было выпущено в 1962 году. Пресли приобрел его за 840 тыс. долларов в декабре 1976 года за несколько месяцев до своей трагической смерти. Помимо этого самолета, певец владел еще несколькими.
Коллекционирование автомобилей и самолетов, по словам вдовы музыканта, было для него «радостью». После смерти Пресли Lockheed 1329 Jetstar оставался припаркованным в пустыне в штате Нью-Мексико в течение 30 лет.
Теперь же транспортное средство с роскошным красным бархатным салоном, золотыми деталями, телевизором, видеомагнитофоном и микроволновой печью досталось новому владельцу. Его имя не раскрывается.