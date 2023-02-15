Apple TV+ показал трейлер сериала «Экстраполяции». В нем снялись Эдвард Нортон и Тоби Магуайр

«Экстраполяции» снял соавтор фильмов «Ультиматум Борна» и «Информатор» Скотт Бернс. Это сериал-антология о ближайшем будущем, в котором изменения климата прочно обосновались в повседневной жизни людей. В проекте покажут восемь историй о любви, работе, вере и семье в разных уголках мира. Авторы исследуют личные и судьбоносные решения, которые необходимо принимать в то время, как планета меняется быстрее сознания населения.