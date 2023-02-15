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Apple TV+ показал трейлер сериала «Экстраполяции». В нем снялись Эдвард Нортон и Тоби Магуайр

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:57

Apple TV+ выложил трейлер сериала «Экстраполяции» («Extrapolations») со звездным составом. Шоу начнется на стриминге в середине марта.

«Экстраполяции» снял соавтор фильмов «Ультиматум Борна» и «Информатор» Скотт Бернс. Это сериал-антология о ближайшем будущем, в котором изменения климата прочно обосновались в повседневной жизни людей. В проекте покажут восемь историй о любви, работе, вере и семье в разных уголках мира. Авторы исследуют личные и судьбоносные решения, которые необходимо принимать в то время, как планета меняется быстрее сознания населения.

В «Экстраполяциях» снялись Мерил Стрип, Дэвид Швиммер, Марион Котийяр, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Кит Харингтон и другие известные актеры.

Первый эпизод под названием «2037» на Apple TV+ покажут 17 марта. Остальные будут выпускать каждую неделю по пятницам.

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Эдвард НортонТоби МагуайрМерил СтрипДэвид Швиммер
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