Apple TV+ показал трейлер сериала «Экстраполяции». В нем снялись Эдвард Нортон и Тоби Магуайр

Apple TV+ выложил трейлер сериала «Экстраполяции» («Extrapolations») со звездным составом. Шоу начнется на стриминге в середине марта.
«Экстраполяции» снял соавтор фильмов «Ультиматум Борна» и «Информатор» Скотт Бернс. Это сериал-антология о ближайшем будущем, в котором изменения климата прочно обосновались в повседневной жизни людей. В проекте покажут восемь историй о любви, работе, вере и семье в разных уголках мира. Авторы исследуют личные и судьбоносные решения, которые необходимо принимать в то время, как планета меняется быстрее сознания населения.
В «Экстраполяциях» снялись Мерил Стрип, Дэвид Швиммер, Марион Котийяр, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Кит Харингтон и другие известные актеры.
Первый эпизод под названием «2037» на Apple TV+ покажут 17 марта. Остальные будут выпускать каждую неделю по пятницам.