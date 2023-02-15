Страны НАТО хотят создать общую сеть спутниковой разведки

18 из 30 стран НАТО подписали соглашение о создании общей сети спутниковой разведки. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Великобритании.
Сеть получит название Инициатива союзников по постоянному наблюдению из космоса (APSS). В нее войдут в том числе Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, страны Бенилюкса, Испания и Польша.
В рамках соглашения страны планируют изучить и разработать возможности улучшения наблюдений из космоса. В частности, страны будут обмениваться технологиями и собранными данными, финансировать закупки данных у коммерческих компаний.
«Незаконное вторжение России на Украину подчеркнуло важность постоянного космического наблюдения, которое также является одним из согласованных Североатлантическим советом стратегических решений его совместной разведки, наблюдения и разведывательной концепции», — говорится в сообщении министерства.
Ожидается, что Инициатива союзников по постоянному наблюдению из космоса начнет работать в 2025 году.